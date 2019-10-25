Мужчина застрелил тещу и тестя и ранил 8-летнюю дочь в Хмельницкой области

В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который застрелил своих тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался несколькими способами покончить жизнь самоубийством.

Источник: полиция Хмельницкой области

Дословно: "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейной ссоры мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом еще ранил в руку 8-летнюю дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия".

Детали: Трагическое событие произошло около 19:30 24 октября в селе Завалье Каменец-Подольского района.

Пока жена пыталась успокоить мужчину, дочь убежала из дома и вызвала полицию.

В это время злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, то закрылся в автомобиле и поджег его.

В это время прибыли патрульные. Они вместе с соседями потушили авто и задержали злоумышленника.

Сейчас 40-летний мужчина находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.