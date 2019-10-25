Верховний суд зібрався на пленум і просить Зеленського ветувати закон

Верховний суд просить президента ветувати законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування, який передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду двічі – з 200 до 100.

Джерело: Звернення пленуму Верховного суду у Facebook

Деталі: Пленум узгодив текст звернення, в якому зазначаються положення згаданого Закону, реалізація яких, на думку суддів "призведе до реального посягання на незалежність суддів і матиме негативний вплив на дію верховенства права як на невід’ємну складову правової держави".

Дослівно: "Зокрема, у зверненні звертається увага на те, що кількість суддів Верховного суду може змінюватися, але спочатку потрібно укомплектувати кваліфікованими кадрами суди першої та апеляційної інстанцій, забезпечити єдність судової практики, що в результаті призведе до підвищення авторитету цих судів і зниження очікувань учасників процесу щодо можливості успішного оскарження рішень у ВС".

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