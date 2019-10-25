Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд зібрався на пленум і просить Зеленського ветувати закон

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 15:31

Верховний суд просить президента ветувати законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування, який передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду двічі – з 200 до 100.

Джерело: Звернення пленуму Верховного суду у Facebook

Деталі: Пленум узгодив текст звернення, в якому зазначаються положення згаданого Закону, реалізація яких, на думку суддів "призведе до реального посягання на незалежність суддів і матиме негативний вплив на дію верховенства права як на невід’ємну складову правової держави".

Дослівно: "Зокрема, у зверненні звертається увага на те, що кількість суддів Верховного суду може змінюватися, але спочатку потрібно укомплектувати кваліфікованими кадрами суди першої та апеляційної інстанцій, забезпечити єдність судової практики, що в результаті призведе до підвищення авторитету цих судів і зниження очікувань учасників процесу щодо можливості успішного оскарження рішень у ВС".

Передісторія:

  • Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.
  • Народні депутати 16 жовтня ухвалили у другому читанні президентський законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування.
  • Документ, зокрема, передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду України двічі - з 200 до 100, а також - розпуск чинного складу ВККС і скорочення кількості її членів з 16 до 12.
  • Також Рада створила комісію з питань доброчесності.

Теми: Зеленськийсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Науседа побоювався "погіршення рішень НАТО" через твіт Зеленського
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: