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Верховный суд собрался на пленум и просит Зеленского ветировать закон

Пятница, 25 октября 2019, 15:31

Верховный Суд просит президента ветировать законопроект о деятельности органов судейского управления, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда дважды - с 200 до 100.

Источник: Обращение пленума Верховного суда в Facebook

Детали: Пленум согласовал текст обращения, в котором указываются положения упомянутого Закона, реализация которых, по мнению судей "приведет к реальному посягательству на независимость судей и иметь негативное влияние на действие верховенства права как на неотъемлемую составляющую правового государства".

Дословно: "В частности, в обращении подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала нужно укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судов и снижение ожиданий участников процесса по возможности успешного обжалования решений в ВС".

Предыстория:

  • Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.
  • Народные депутаты 16 октября приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.
  • Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины дважды - с 200 до 100, а также - роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12.
  • Также Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.

Темы: Зеленскийсуд
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