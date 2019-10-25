Верховный суд собрался на пленум и просит Зеленского ветировать закон
Верховный Суд просит президента ветировать законопроект о деятельности органов судейского управления, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда дважды - с 200 до 100.
Источник: Обращение пленума Верховного суда в Facebook
Детали: Пленум согласовал текст обращения, в котором указываются положения упомянутого Закона, реализация которых, по мнению судей "приведет к реальному посягательству на независимость судей и иметь негативное влияние на действие верховенства права как на неотъемлемую составляющую правового государства".
Дословно: "В частности, в обращении подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала нужно укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судов и снижение ожиданий участников процесса по возможности успешного обжалования решений в ВС".
Предыстория:
- Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.
- Народные депутаты 16 октября приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.
- Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины дважды - с 200 до 100, а также - роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12.
- Также Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.