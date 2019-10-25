Верховный суд собрался на пленум и просит Зеленского ветировать закон

Верховный Суд просит президента ветировать законопроект о деятельности органов судейского управления, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда дважды - с 200 до 100.

Источник: Обращение пленума Верховного суда в Facebook

Детали: Пленум согласовал текст обращения, в котором указываются положения упомянутого Закона, реализация которых, по мнению судей "приведет к реальному посягательству на независимость судей и иметь негативное влияние на действие верховенства права как на неотъемлемую составляющую правового государства".

Дословно: "В частности, в обращении подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала нужно укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судов и снижение ожиданий участников процесса по возможности успешного обжалования решений в ВС".

Предыстория: