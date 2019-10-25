Військовий в Росії розстріляв 8 товаришів

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 16:40

В Забайкальському краї Росії військовослужбовець ремонтно-технічної бази застрелив вісьмох товаришів по службі.

Про це повідомляє російське видання ТАСС, з посиланням на Міноборони.

"25 жовтня близько 18:20 годин за місцевим часом (12:20 мск) при зміні варти військовослужбовець ремонтно-технічної бази, дислокованої на території Читинського району Забайкальського краю, відкрив вогонь по своїх товаришам по службі з табельної вогнепальної зброї. У результаті вісім військовослужбовців загинули на місці, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони уточнили, що військовослужбовця-стрілка затримали, а постраждалих доставили у військовий госпіталь.

Видання вказує, що серед загиблих двоє офіцерів і шість солдатів-строковиків та контрактників.

За попередніми даними, причиною стрілянини став нервовий зрив, спричинений "особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби".

На місце трагедії вилетіла комісія Міністерства оборони Росії.

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Теми: Росія армія


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