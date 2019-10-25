Военный в России расстрелял 8 товарищей

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Пятница, 25 октября 2019, 16:40

В Забайкальском крае Росии военнослужащий ремонтно-технической базы застрелил восьмерых сослуживцев.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Минобороны.

"25 октября около 18:20 часов местного времени (12:20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что военнослужащего-стрелка задержали, а пострадавших доставили в военный госпиталь.

Издание указывает, что среди погибших двое офицеров и шесть солдат-срочников и контрактников.

На место трагедии вылетела комиссия Министерства обороны России.

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Темы: Росcия армия


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