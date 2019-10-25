Зеленський доручив урізати витрати на чиновників у 2020 році

Президент Володимир Зеленський на нараді з підготовки держбюджету-2020 до другого читання доручив скоротити видатки на утримання чиновників на 10%.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Дослівно: "Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників.

Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету.

Це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів – тих, від кого залежить майбутнє України".

Деталі: На нараді з президентом була присутня не тільки міністр фінансів Оксана Маркарова, а й міністр економіки Тимофій Милованов, прем'єр Олексій Гончарук, глава офісу президента Андрій Богдан, глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов, глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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