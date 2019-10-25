Зеленський доручив урізати витрати на чиновників у 2020 році
Президент Володимир Зеленський на нараді з підготовки держбюджету-2020 до другого читання доручив скоротити видатки на утримання чиновників на 10%.
Джерело: Facebook-сторінка президента
Дослівно: "Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників.
Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету.
Це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів – тих, від кого залежить майбутнє України".
Деталі: На нараді з президентом була присутня не тільки міністр фінансів Оксана Маркарова, а й міністр економіки Тимофій Милованов, прем'єр Олексій Гончарук, глава офісу президента Андрій Богдан, глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов, глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Нагадаємо:
- 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про бюджет на 2020 рік.
- Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн.