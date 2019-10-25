Зеленский поручил урезать расходы на чиновников в 2020 году

Президент Владимир Зеленский на совещании по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Источник: Facebook-страница президента

Дословно: "Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям.

Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины".

Детали: На совещании с президентом присутствовала не только министр финансов Оксана Маркарова, но и министр экономики Тимофей Милованов, премьер Алексей Гончарук, глава офиса президента Андрей Богдан, глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Напомним: