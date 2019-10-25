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Зеленский поручил урезать расходы на чиновников в 2020 году

Пятница, 25 октября 2019, 16:41

Президент Владимир Зеленский на совещании по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Источник: Facebook-страница президента

Дословно: "Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям.

Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины".

 

Детали: На совещании с президентом присутствовала не только министр финансов Оксана Маркарова, но и министр экономики Тимофей Милованов, премьер Алексей Гончарук, глава офиса президента Андрей Богдан, глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Напомним:

  • 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год.
  • Доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1,17 трлн грн.

Украинская правда
Темы: Зеленскийбюджет
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