Били ногами і розпиляли газ: "тітушки" в Одесі напали на активістів, які проти забудови    

В Одесі в районі вулиці Гагарінське плато, де йде будівництво житлового комплексу UNITY TOWERS, невідомі напали на активістів, які протестують проти забудови.

Про це у п’ятницю повідомляє місцеве видання "Думская", безліч фото і відео опубліковано у Facebook-групі "Аркадія, Гагарінське плато - Зупинимо свавілля".

"Тільки що тітушки, найняті будівельною компанією, напали на мирних жителів. Вискочивши з території будівництва за адресою Гагарінське плато, 5, близько 25 осіб в однаковому одязі, обливши крижаною водою, розпилили газ і ногами побили людей", - повідомили в групі.

скріншот з відео

В результаті бійки поліція затримала двох осіб.

За попередніми даними, це охоронці будівництва.

Видання вказує, що жителі довколишніх будинків вже кілька днів блокують заїзд будівельної техніки. В п’ятницю вранці "тітушки" також напали на активістів.

В Аркадії мають побудувати три висотки за адресою Гагарінське плато, 5.

Незважаючи на протести місцевих жителів і судові позови, забудовнику все ж вдалося отримати дозвіл на будівництво. Документ виданий у вересні. На цій ділянці повинна була з'явитися школа і дитячий сад.

Замовником багатоквартирного житлового комплексу UNITY TOWERS виступає ТОВ "Камертон", спроектувала його компанія "Мегалайн Проект", а підрядником буде компанія "Ейч Пі Груп". У кожному будинку передбачено 25 поверхів.