"Титушки" в Одессе избили активистов, выступающих против застройки

3492 просмотра
Пятница, 25 октября 2019, 17:51

В Одессе в районе улицы Гагаринское плато, где идет строительство жилого комплекса UNITY TOWERS, неизвестные напали на активистов, протестующих против застройки.

Об этом в пятницу сообщает местное издание "Думская", множество фото и видео опубликовано в Facebook-группе "Аркадия, Гагаринское плато - Остановим беспредел".

 
скриншот с видео

"Только что титушки, нанятые строительной компанией напали на мирных жителей!!! Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато 5 около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сообщили в группе.

В результате драки полиция задержала двух человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Издание указывает, что жители близлежащих домов уже несколько дней блокируют заезд строительной техники. В пятницу утром "титушки" также напали на активистов.

В Аркадии должны построить три высотки по адресу Гагаринское плато, 5.

Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Документ выдан в сентябре. На этом участке должна была появиться школа и детский сад.

Заказчиком многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS выступает ООО "Камертон", спроектировала его компания "Мегалайн Проект", а подрядчиком будет компания "Эйч Пи Групп". В каждом доме предусмотрено 25 этажей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса строительство Титушко криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Владельцу затонувшего судна "Иволга", на котором погибли 19 человек, дали 9 лет 21 октября 2019, 13:48
Полицейские попались на взятке в Одессе 20 октября 2019, 03:21
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец 15 октября 2019, 14:48
Все новости
Главные новости
Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова
"Титушки" в Одессе избили активистов, выступающих против застройки
Дело Вороненкова: в прокуратуре оценили важность убитого свидетеля
В перестрелке в Харькове убит свидетель в деле Вороненкова
Все новости
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

Медицина

Полиомиелит: чем опасен и поможет ли вакцинация защититься

Фото

Будничные дни сантехника: что люди придумывают с трубами и унитазами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів