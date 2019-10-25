"Титушки" в Одессе избили активистов, выступающих против застройки

В Одессе в районе улицы Гагаринское плато, где идет строительство жилого комплекса UNITY TOWERS, неизвестные напали на активистов, протестующих против застройки.

Об этом в пятницу сообщает местное издание "Думская", множество фото и видео опубликовано в Facebook-группе "Аркадия, Гагаринское плато - Остановим беспредел".

скриншот с видео

"Только что титушки, нанятые строительной компанией напали на мирных жителей!!! Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато 5 около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сообщили в группе.

В результате драки полиция задержала двух человек. По предварительным данным, это охранники стройки.

Издание указывает, что жители близлежащих домов уже несколько дней блокируют заезд строительной техники. В пятницу утром "титушки" также напали на активистов.

В Аркадии должны построить три высотки по адресу Гагаринское плато, 5.

Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Документ выдан в сентябре. На этом участке должна была появиться школа и детский сад.

Заказчиком многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS выступает ООО "Камертон", спроектировала его компания "Мегалайн Проект", а подрядчиком будет компания "Эйч Пи Групп". В каждом доме предусмотрено 25 этажей.