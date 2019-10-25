Суд відправив викрадачку немовляти під домашній арешт 

Ірпінський міський суд відправив під домашній арешт на два місяці жінку, яка 23 жовтня викрала тримісячного хлопчика у Коцюбинському на Київщині.

Джерело: трансляція судового засідання на ТСН у Facebook

Деталі: Жінка має перебувати вдома з 8 вечора до 8 ранку з 25 жовтня по 23 грудня.

Їй також заборонено покидати місце проживання.

Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК передбачає обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.

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