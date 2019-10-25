Суд відправив викрадачку немовляти під домашній арешт
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 21:18
Ірпінський міський суд відправив під домашній арешт на два місяці жінку, яка 23 жовтня викрала тримісячного хлопчика у Коцюбинському на Київщині.
Джерело: трансляція судового засідання на ТСН у Facebook
Деталі: Жінка має перебувати вдома з 8 вечора до 8 ранку з 25 жовтня по 23 грудня.
Їй також заборонено покидати місце проживання.
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК передбачає обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.
Передісторія:
- Жінка викрала немовля 23 жовтня.
- Їй дали потримати дитину, жінка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору.
- Невдовзі правоохоронці затримали жінку у Софіївській Борщагівці. Дитина виявилася живою і неушкодженою.
Українська правда