Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відправив викрадачку немовляти під домашній арешт 

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 21:18

Ірпінський міський суд відправив під домашній арешт на два місяці жінку, яка 23 жовтня викрала тримісячного хлопчика у Коцюбинському на Київщині.

Джерело: трансляція судового засідання на ТСН у Facebook

Деталі: Жінка має перебувати вдома з 8 вечора до 8 ранку з 25 жовтня по 23 грудня.

Їй також заборонено покидати місце проживання.

Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК передбачає обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років.

Передісторія:

  • Жінка викрала немовля 23 жовтня. 
  • Їй дали потримати дитину, жінка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору.
  • Невдовзі правоохоронці затримали жінку у Софіївській Борщагівці. Дитина виявилася живою і неушкодженою.

Українська правда
Теми: суддітиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
суд
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: