Суд отправил похитительницу младенца под домашний арест
Пятница, 25 октября 2019, 21:18
Ирпенский городской суд отправил под домашний арест на два месяца женщину, которая 23 октября похитила трехмесячного мальчика в Коцюбинском Киевской области.
Источник: трансляция судебного заседания на ТСН в Facebook
Детали: Женщина должна находиться дома с 8 вечера до 8 утра с 25 октября по 23 декабря.
Ей также запрещено покидать место жительства.
Уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК предусматривает ограничение свободы или лишение свободы на срок до 5 лет.
Предыстория:
- Женщина похитила младенца 23 октября.
- Ей дали подержать ребенка, она внезапно схватила мальчика и бежала на легковушке серебряного цвета.
- Вскоре правоохранители задержали женщину в Софиевской Борщаговке. Ребенок оказался живым и невредимым.
Украинская правда