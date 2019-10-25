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Суд отправил похитительницу младенца под домашний арест

Пятница, 25 октября 2019, 21:18

Ирпенский городской суд отправил под домашний арест на два месяца женщину, которая 23 октября похитила трехмесячного мальчика в Коцюбинском Киевской области.

Источник: трансляция судебного заседания на ТСН в Facebook

Детали: Женщина должна находиться дома с 8 вечера до 8 утра с 25 октября по 23 декабря.

Ей также запрещено покидать место жительства.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК предусматривает ограничение свободы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Предыстория:

  • Женщина похитила младенца 23 октября.
  • Ей дали подержать ребенка, она внезапно схватила мальчика и бежала на легковушке серебряного цвета.
  • Вскоре правоохранители задержали женщину в Софиевской Борщаговке. Ребенок оказался живым и невредимым.

Украинская правда
Темы: суддетиКиев
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