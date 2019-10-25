Суд отправил похитительницу младенца под домашний арест

Ирпенский городской суд отправил под домашний арест на два месяца женщину, которая 23 октября похитила трехмесячного мальчика в Коцюбинском Киевской области.

Источник: трансляция судебного заседания на ТСН в Facebook

Детали: Женщина должна находиться дома с 8 вечера до 8 утра с 25 октября по 23 декабря.

Ей также запрещено покидать место жительства.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК предусматривает ограничение свободы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Предыстория: