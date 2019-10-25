Ексрадник Трампа Болтон подумує свідчити у справі імпічменту

Юристи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона провели переговори щодо його свідчень з трьома комітетами Палати представників, які проводять розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал CNN.

Оскільки члени Палати представників, які працюють в комітетах з розвідки, нагляду і закордонних справ, розмовляли зі свідками наодинці, деякі з демократів в комітетах заявили, що, на їхню думку, Болтону необхідно дати свідчення.

Фіона Хілл, колишній головний радник Трампа по Росії, минулого тижня повідомила законодавцям, що вона бачила "правопорушення" в американській зовнішній політиці і що Болтон спонукав її повідомити про свої побоювання юристу Ради національної безпеки.

Джерело повідомило CNN, що Хілл свідчила, що Болтон називав особистого адвоката Трампа Руді Джуліані "ручною гранатою", яка "збиралася всіх підірвати".

Поки невідомо, чи погодиться Болтон давати свідчення.

Трамп звільнив Болтона з посади свого радника з питань національної безпеки у вересні, після того як дав зрозуміти, що він "категорично не згоден" з багатьма пропозиціями Болтона. Болтон, однак, наполягав на тому, що він сам подав у відставку.

Нагадаємо:

Цього тижня конгресмени-республіканці зірвали виступ високопоставленої представниці Пентагону , яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Трампа.

, яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Трампа. Пере цим глава посольства США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора"