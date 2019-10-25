Экс-советник Трампа Болтон может дать показания по делу импичмента

Юристы бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона провели переговоры о его даче показаний с тремя комитетами Палаты представителей, проводящими расследование о возможном импичменте Дональду Трампу.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал CNN.

Поскольку члены Палаты представителей, работающие в комитетах по разведке, надзору и иностранным делам, беседовали со свидетелями наедине, некоторые из демократов в комитетах заявили, что, по их мнению, Болтону необходимо дать показания.

Фиона Хилл, бывший главный советник Трампа по России, на прошлой неделе сообщила законодателям, что она видела "правонарушения" в американской внешней политике и что Болтон побудил ее сообщить о своих опасениях юристу Совета национальной безопасности.

Источник сообщил CNN, что Хилл свидетельствовала, что Болтон называл личного адвоката Трампа Руди Джулиани "ручной гранатой", которая "собиралась всех взорвать".

Пока неизвестно, согласится ли Болтон давать показания.

Трамп уволил Болтона с поста своего советника по национальной безопасности в сентябре, после того как дал понять, что он "категорически не согласен" со многими предложениями Болтона. Болтон, однако, настаивал на том, что он сам подал в отставку.

Напомним:

В среду конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона , которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле о возможном импичменте Трампа.

, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле о возможном импичменте Трампа. За день до этого глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях рассказал, как он узнал о подталкивание Трампом президента Зеленского к расследованию его политического оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Поаказания посла США Уильяма Тейлора"