Українець став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 23:14

На чемпіонаті світу з шахів серед юніорів віком до 20 років в індійському Нью-Делі гросмейстер із Чорноморська Одеської області Євген Штембуляк посів перше місце.

Джерело: Федерація шахів України

Деталі: Штембуляк набрав 9 з 11 очок (7 перемог, 4 нічиї).

Текст повідомлення: "Захопивши лідерство після 5 туру, Євген не відпустив його до самого кінця.

Перемога в останньому турі принесла Євгенові підсумкові 9 очок з 11 можливих та "чисте" перше місце".

Українська правда
Теми: чемпіонат світу Україна


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