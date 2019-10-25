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Украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Пятница, 25 октября 2019, 23:14

На чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 20 лет в индийском Нью-Дели гроссмейстер из Черноморска Одесской области Евгений Штембуляк занял первое место.

Источник: Федерация шахмат Украины

Детали: Штембуляк набрал 9 из 11 очков (7 побед, 4 ничьи).

Текст сообщения: "Захватив лидерство после 5 тура, Евгений не отпустил его до самого конца. 

Победа в последнем туре принесла Евгению итоговые 9 очков из 11 возможных и "чистое" первое место".

Украинская правда
Темы: чемпионат мираУкраина
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