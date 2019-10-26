Помпео: українці мають знати про підтримку США

1790 переглядів
Субота, 26 жовтня 2019, 00:37

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка провадить єдину політику щодо України, підкресливши, що "народ України має знати, що Америка його підтримує".

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на слова Помпео

Деталі: На його думку, адміністрація президента Дональда Трампа зробила для України значно більше, ніж адміністрація колишнього президента Барака Обами. 

Він наголосив, що Штати підтримують зусилля Володимира Зеленського у боротьбі з корупцією.

За словами Помпео, потужна та сильна Україна буде стримувати "загрози, які надходять з Росії".

Пряма мова: "Попередня адміністрація відмовлялась надавати оборонні військові системи народу України, залишаючи їх незахищеними перед російськими силами, які захопили Крим та Донбас на південному сході України. Ця адміністрація це змінила".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: США Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ексрадник Трампа Болтон подумує свідчити у справі імпічменту 25 жовтня 2019, 22:39
США звільнили російську шпигунку Бутіну 25 жовтня 2019, 18:17
В Україні затримали хакера, який вкрав мільйони у фінустановах США 25 жовтня 2019, 11:41
Усі новини
Головні новини
Білий дім скасував мито для деяких українських товарів
Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у справах ДБР – адвокат
Справа Пашинського: потерпілий подякував Портнову за допомогу 
Затриманий в аеропорту Харкова виявився заступником мера Філатова
Усі новини
Кіно

5 фільмів, які варто подивитися на "Київському тижні критики"

future

Як у майбутньому виглядатимуть офісні працівники

історія

Операція "Запад". Перевиконання плану з депортацій українців