Помпео: українці мають знати про підтримку США

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка провадить єдину політику щодо України, підкресливши, що "народ України має знати, що Америка його підтримує".

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на слова Помпео

Деталі: На його думку, адміністрація президента Дональда Трампа зробила для України значно більше, ніж адміністрація колишнього президента Барака Обами.

Він наголосив, що Штати підтримують зусилля Володимира Зеленського у боротьбі з корупцією.

За словами Помпео, потужна та сильна Україна буде стримувати "загрози, які надходять з Росії".

Пряма мова: "Попередня адміністрація відмовлялась надавати оборонні військові системи народу України, залишаючи їх незахищеними перед російськими силами, які захопили Крим та Донбас на південному сході України. Ця адміністрація це змінила".