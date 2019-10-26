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Помпео: українці мають знати про підтримку США

Субота, 26 жовтня 2019, 00:37

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка провадить єдину політику щодо України, підкресливши, що "народ України має знати, що Америка його підтримує".

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на слова Помпео

Деталі: На його думку, адміністрація президента Дональда Трампа зробила для України значно більше, ніж адміністрація колишнього президента Барака Обами. 

Він наголосив, що Штати підтримують зусилля Володимира Зеленського у боротьбі з корупцією.

За словами Помпео, потужна та сильна Україна буде стримувати "загрози, які надходять з Росії".

Пряма мова: "Попередня адміністрація відмовлялась надавати оборонні військові системи народу України, залишаючи їх незахищеними перед російськими силами, які захопили Крим та Донбас на південному сході України. Ця адміністрація це змінила".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СШАУкраїна
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