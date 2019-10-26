Помпео: украинцы должны знать о поддержке США

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Суббота, 26 октября 2019, 00:37

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка ведет единую политику в отношении Украины, подчеркнув, что "народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает"

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на слова Помпео

Детали: На его взгляд, администрация президента Дональда Трампа сделала для Украины гораздо больше, чем администрация бывшего президента Барака Обамы.

Он отметил, что Штаты поддерживают усилия Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией.

По словам Помпео, мощная и сильная Украина будет сдерживать "угрозы, которые поступают из России".

Прямая речь: "Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя их незащищенными перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс на востоке Украины. Эта администрация это изменила".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США Украина


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