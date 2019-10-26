У протестах проти лауреата Нобелівської премії миру загинуло майже 70 осіб

Під час заворушень у Ефіопії, які розпочались з протестів проти прем’єра, цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру Абія Ахмеда Алі, загинуло 67 осіб.

Джерело: The Guardian

Деталі: Начальник регіональної поліції додав, що серед жертв є п’ятеро поліцейських.

Масові акції почались після того, як відомий місцевий активіст Джавар Мухаммед звинуватив прем’єра у диктаторських діях та припустив, що може взяти участь у наступних виборах, у якості конкурента Абія Ахмеда.

Зростанню кількості жертв також сприяли подальші звинувачення активіста щодо спроб силовиків організувати напад на нього.

Наразі міноборони Ефіопії заявило, що кидає сили у сім міст для наведення порядку.

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