У протестах проти лауреата Нобелівської премії миру загинуло майже 70 осіб

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Субота, 26 жовтня 2019, 02:12

Під час заворушень у Ефіопії, які розпочались з протестів проти прем’єра, цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру Абія Ахмеда Алі, загинуло 67 осіб.

Джерело: The Guardian

Деталі: Начальник регіональної поліції додав, що серед жертв є п’ятеро поліцейських. 

Масові акції почались після того, як відомий місцевий активіст Джавар Мухаммед звинуватив прем’єра у диктаторських діях та припустив, що може взяти участь у наступних виборах, у якості конкурента Абія Ахмеда.

Зростанню кількості жертв також сприяли подальші звинувачення активіста щодо спроб силовиків організувати напад на нього. 

Наразі міноборони Ефіопії заявило, що кидає сили у сім міст для наведення порядку. 

Нагадаємо: 

  • Нобелівську премію миру вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.
  • Нагороду дали за його намагання досягти миру та міжнародного співробітництва, а особливо за його рішучу ініціативу впоратись з конфліктом на кордоні з сусідньою державою Еритрея.  

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Нобелівська премія


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