В протестах против лауреата Нобелевской премии мира погибло почти 70 человек
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Суббота, 26 октября 2019, 02:12
Во время беспорядков в Эфиопии, которые начались с протестов против премьера, лауреата Нобелевской премии мира Абы Ахмеда Али, погибли 67 человек.
Источник: The Guardian
Детали: Начальник региональной полиции добавил, что среди жертв есть пятеро полицейских.
Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах, в качестве конкурента Абы Ахмеда.
Росту числа жертв также способствовали дальнейшие обвинения активиста относительно попыток силовиков организовать нападение на него.
На данный момент минобороны Эфиопии заявило, что бросает силы в семь городов для наведения порядка.
Напомним:
- Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Чтобы Ахмеду Али.
- Награду дали за его попытки достичь мира и международного сотрудничества, особенно за его решительную инициативу справиться с конфликтом на границе с соседним государством Эритрея.
Ольга Гетьманец, УП
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