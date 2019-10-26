В протестах против лауреата Нобелевской премии мира погибло почти 70 человек

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Суббота, 26 октября 2019, 02:12

Во время беспорядков в Эфиопии, которые начались с протестов против премьера, лауреата Нобелевской премии мира Абы Ахмеда Али, погибли 67 человек.

Источник: The Guardian

Детали: Начальник региональной полиции добавил, что среди жертв есть пятеро полицейских.

Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах, в качестве конкурента Абы Ахмеда.

Росту числа жертв также способствовали дальнейшие обвинения активиста относительно попыток силовиков организовать нападение на него.

На данный момент минобороны Эфиопии заявило, что бросает силы в семь городов для наведения порядка.

Напомним:

  • Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Чтобы Ахмеду Али.
  • Награду дали за его попытки достичь мира и международного сотрудничества, особенно за его решительную инициативу справиться с конфликтом на границе с соседним государством Эритрея.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Нобелевская премия


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