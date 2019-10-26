Білий дім скасував мито для деяких українських товарів
Субота, 26 жовтня 2019, 04:58
Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.
Джерело: указ Трампа
Деталі: Як йдеться в рішенні, Трамп зробив це, оскільки Україна "забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".
Таким чином, в адміністрації президента вважають доцільним "скасувати призупинення безмитної торгівлі для певних українських товарів".
Рішення вступає в силу через 5 днів після публікації.
Передісторія:
- У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.
- На думку Трампа, Київ проводив "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.
Ольга Гетьманець, УП