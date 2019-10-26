Білий дім скасував мито для деяких українських товарів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва.

Джерело: указ Трампа

Деталі: Як йдеться в рішенні, Трамп зробив це, оскільки Україна "забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".

Таким чином, в адміністрації президента вважають доцільним "скасувати призупинення безмитної торгівлі для певних українських товарів".

Рішення вступає в силу через 5 днів після публікації.

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