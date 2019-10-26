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Білий дім скасував мито для деяких українських товарів

Субота, 26 жовтня 2019, 04:58
Білий дім скасував мито для деяких українських товарів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив правила безмитної торгівлі для окремих товарів українського виробництва. 

Джерело: указ Трампа

Деталі: Як йдеться в рішенні, Трамп зробив це, оскільки Україна "забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності".

Таким чином, в адміністрації президента вважають доцільним "скасувати призупинення безмитної торгівлі для певних українських товарів".

Рішення вступає в силу через 5 днів після публікації.

Передісторія:

  • У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.
  • На думку Трампа, Київ проводив "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ТрампСШАУкраїнаторгівля
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