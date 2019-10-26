Белый дом отменил пошлину для некоторых украинских товаров
Суббота, 26 октября 2019, 04:58
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.
Источник: указ Трампа
Детали: Как говорится в решении, Трамп сделал это, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности".
Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".
Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.
Предыстория:
- В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.
- По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.
Ольга Гетьманец, УП