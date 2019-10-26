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Більше мільйона осіб вийшло на протести в Чилі

Субота, 26 жовтня 2019, 06:38

Понад один мільйон людей вийшли на мирну демонстрацію в Сантьяго, столиці Чилі, з вимогою проведення економічних реформ та відставки президента Себастьяна Піньєра.

Джерело: агентство "AFP

Деталі: Протести почалися після рішення влади підвищити ціну на проїзд в метро. 

Протягом останнього тижня учасники акцій виступали проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат та пенсій, високої вартості медичного обслуговування та освіти.

Президент країни заявив, що почув вимоги протестувальників та назвав акції "засобом до змін". Раніше він вибачився, що не зміг передбачити спалах заворушень та оголосив план заходів задля виконання вимог демонстрантів. 

 
Понад один мільйон людей вийшли на мирну демонстрацію в Сантьяго, столиці Чилі, з вимогою проведення економічних реформ та відставки президента Себастьяна Піньєра.
AFP

Серйозні інциденти та арешти за останні дні зменшились порівнянно з початком протестів.

Раніше влада виставила на вулиці столиці Чилі близько 20 тисяч силовиків, які використовували сльозогінний газ та водомети для розгону демонстрантів. Правоохоронців звинуватили також у катування та у смерті 5 з 19 загиблих учасників акцій.

Після таких дій в ООН заявили, що направляють групу для розслідування звинувачень.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: акціїмітинги
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