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Более миллиона человек вышло на протесты в Чили

Суббота, 26 октября 2019, 06:38

Более одного миллиона человек вышли на мирную демонстрацию в Сантьяго, столице Чили, с требованием проведения экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньера.

Источник: агентство "AFP"

Детали: Протесты начались после решения властей повысить цену на проезд в метро.

В течение последней недели участники акций выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.

Президент страны заявил, что услышал требования протестующих и назвал акции "средством к изменениям". Ранее он извинился, что не смог предвидеть вспышку беспорядков и объявил план действий для выполнения требований демонстрантов.

 
Более одного миллиона человек вышли на мирную демонстрацию в Сантьяго, столице Чили, с требованием проведения экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньера.
AFP

Серьезные инциденты и аресты за последние дни уменьшились по сравнению с началом протестов.

Ранее власти выставили на улицы столицы Чили около 20 тысяч силовиков, которые использовали слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Правоохранителей обвинили также в пытках и в смерти 5 из 19 погибших участников акций.

После таких действий в ООН заявили, что направляют группу для расследования обвинений.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: акциимитинги
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