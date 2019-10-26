Україну огорнув туман, забруднення повітря - "без значних перевищень"

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Субота, 26 жовтня 2019, 08:59

У першій половині дня 26 жовтня у більшості областей очікується туман з видимістю 200-500 м, значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Деталі: За оцінками синоптиків, через туман встановлено І рівень небезпечності.  

"На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин", - повідомляють у ДСНС.

Мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС не відмічає концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих.  

Значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій фіксуються у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

"Синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря. У період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації", - зазначили у ДСНС. 

Українська правда
Теми: погода


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