Украину окутал туман, загрязнение воздуха - "без значительных превышений"

В первой половине дня 26 октября в большинстве областей ожидается туман с видимостью 200-500 м., значительные превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксированы.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: По оценкам синоптиков, в связи с туманом установлен І уровень опасности.

"На территории Украины сохраняется антициклонный характер погоды, что приводит отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ", - сообщают в ГСЧС.

Сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС не отмечает концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким.

Значительного роста уровня загрязнения воздуха не наблюдается.

Незначительные превышения предельно допустимых концентраций фиксируются в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

"Синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха. В период с 28 по 29 октября на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации", - отметили в ГСЧС.