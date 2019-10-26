Запорізьку атомну електростанці "мінували", порушника затримано

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Субота, 26 жовтня 2019, 11:04

Поліція Черкаської області затримала чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Запорізької атомної електростанції. 

Джерело: Сектор комунікації поліції Черкаської області

Деталі: Повідомлення про нібито замінування ЗАЕС надійшло до поліції 25 жовтня. 

В ході оперативно-розшукових заходів псевдомінера було встановлено: повідомлення про замінування надав житель одного із сіл Чорнобаївського району (Черкаська обл.).

За місцем його проживання поліцейські виявили телефон з якого чоловік здійснив дзвінок. Зловмисник у вчиненому зізнався.

Проводяться невідкладні слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. 

Українська правда
Теми: поліція Черкаська область Запоріжжя


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