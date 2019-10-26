Запорожскую атомную электростанцию "минировали", нарушитель задержан

Полиция Черкасской области задержала мужчину за ложное сообщение о заминировании Запорожской атомной электростанции.

Источник: Сектор коммуникации полиции Черкасской области

Детали: Сообщение о заминировании ЗАЭС поступило в полицию 25 октября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий псевдоминер был установлен: о заминировании сообщил житель одного из сел Чернобаевского района (Черкасская обл.).

По месту его жительства полицейские обнаружили телефон, с которого мужчина совершил звонок. Злоумышленник в содеянном сознался.

Проводятся неотложные следственные действия, открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.