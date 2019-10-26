Київрада відмовилася поновити оренду під скандальною забудовою біля Софії Київської

Київрада відмовила ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" у поновленні договору оренди ділянки площею 0,25 га по вул. Олеся Гончара, 17-23 у Києві під скандальною забудовою біля Софії Київської.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення Київської міської ради, ухвалене на сесії КМР 24 жовтня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 68 депутатів.

Відповідно до рішення КМР, Департамент земельних ресурсів до 20 листопада має надіслати компанії-забудовнику лист з інформацією про те, що договір оренди поновлено не буде.

Що передувало: Ділянку на вул.Гончара 17-23 "Інвестиційно-будівельна група" отримала в оренду у 2004 році. Фірма почала будівництво житлового комплексу "Fresco Sofia", який по своїх параметрах, зокрема, висоті, суперечить законодавству України у сфері містобудівної діяльності та охорони культурної спадщини, а також Генплану.

У травні 2010 року Київрада зобов'язала компанію "Інвестиційно-будівельна група" зупинити будівництво на цій ділянці.

У зв’язку із забудовою міжнародні інституції поставили питання про виключення "Софії Київської" з переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Засновниками ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" є Олена Коноваленко (7,5%), Олена Пасивенко (17,5%), Олексій Долінко (20%), Костянтин Дубров (14%), ТОВ "КУА "Сіті Кепітал" (10%) і кіпрська компанія "Мексамел Холдінгс Лтд" (31%). Керівником компанії з 2015 року є Геннадій Ярош.

Костянтин Дубров - син Олександра Дуброва, який раніше разом із братом екс-нардепа Віталія Хомутинніка Юрієм входив до складу засновників пенсійного фонду "Брокбізнесінвест". Олександр Дубров був помічником Хомутинніка у ВР двох скликань.

Сам Хомутиннік разом з колегами з фракції "Партії регіонів" Олександром Волковим і Єльбрусом Тадеєвим фізично захищали будівництво "Fresco Sofia".