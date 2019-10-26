Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київрада відмовилася поновити оренду під скандальною забудовою біля Софії Київської

Субота, 26 жовтня 2019, 12:26
Київрада відмовилася поновити оренду під скандальною забудовою біля Софії Київської

Київрада відмовила ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" у поновленні договору оренди ділянки площею 0,25 га по вул. Олеся Гончара, 17-23 у Києві під скандальною забудовою біля Софії Київської. 

Джерело:  "Наші гроші" з посиланням на рішення Київської міської ради, ухвалене на сесії КМР 24 жовтня 

Деталі: За відповідне рішення проголосували 68 депутатів.

Відповідно до рішення КМР, Департамент земельних ресурсів до 20 листопада має надіслати компанії-забудовнику лист з інформацією про те, що договір оренди поновлено не буде.

Що передувало: Ділянку на вул.Гончара 17-23 "Інвестиційно-будівельна група" отримала в оренду у 2004 році. Фірма почала будівництво житлового комплексу "Fresco Sofia", який по своїх параметрах, зокрема, висоті, суперечить законодавству України у сфері містобудівної діяльності та охорони культурної спадщини, а також Генплану.

У травні 2010 року Київрада зобов'язала компанію "Інвестиційно-будівельна група" зупинити будівництво на цій ділянці.

У зв’язку із забудовою міжнародні інституції поставили питання про виключення "Софії Київської" з переліку об’єктів Всесвітньої  спадщини ЮНЕСКО.

Засновниками ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" є Олена Коноваленко (7,5%), Олена Пасивенко (17,5%), Олексій Долінко (20%), Костянтин Дубров (14%), ТОВ "КУА "Сіті Кепітал" (10%) і кіпрська компанія "Мексамел Холдінгс Лтд" (31%). Керівником компанії з 2015 року є Геннадій Ярош.

Костянтин Дубров - син Олександра Дуброва, який раніше разом із братом екс-нардепа Віталія Хомутинніка Юрієм входив до складу засновників пенсійного фонду "Брокбізнесінвест". Олександр Дубров був помічником Хомутинніка у ВР двох скликань.

Сам Хомутиннік разом з колегами з фракції "Партії регіонів" Олександром Волковим і Єльбрусом Тадеєвим фізично захищали будівництво "Fresco Sofia".

Теми: Київбудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: