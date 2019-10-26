Киевсовет отказался восстановить аренду под скандальной застройкой возле Софии Киевской

Киевсовет отказал ООО "Инвестиционно-строительная группа" в возобновлении договора аренды участка площадью 0,25 га по ул. Олеся Гончара, 17-23 в Киеве во скандальной застройкой возле Софии Киевской.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на решение Киевского городского совета, принятое на сессии КГС 24 октября

Детали: За соответствующее решение проголосовали 68 депутатов.

Согласно решению, Департамент земельных ресурсов до 20 ноября должен направить компании-застройщику письмо с информацией о том, что договор аренды восстановлен не будет.

Что предшествовало: Участок на ул.Гончара 17-23 "Инвестиционно-строительная группа" получила в аренду в 2004 году. Фирма начала строительство жилого комплекса "Fresco Sofia", который по своим параметрам, в частности, высоте, противоречит законодательству Украины в сфере градостроительной деятельности и охраны культурного наследия, а также Генплану.

В мае 2010 года Киевсовет обязал компанию "Инвестиционно-строительная группа" остановить строительство на этом участке.

В связи с застройкой международные институты поставили вопрос об исключении "Софии Киевской" из перечня объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учредителями ООО "Инвестиционно-строительная группа" являются Елена Коноваленко (7,5%), Елена Пасивенко (17,5%), Алексей Долинко (20%), Константин Дубров (14%), ООО "КУА "Сити Кэпитал"(10 %) и кипрская компания "Мексамел Холдингс Лтд" (31%). Руководителем компании с 2015 года Геннадий Ярош.

Константин Дубров - сын Александра Дуброва, ранее вместе с братом экс-нардепа Виталия Хомутынника Юрием входил в состав учредителей пенсионного фонда "Брокбизнесинвест". Александр Дубров был помощником Хомутынника в ВР двух созывов.

Сам Хомутынник вместе с коллегами из фракции "Партии регионов" Александром Волковым и Ельбрусом Тедеевым физически защищали строительство "Fresco Sofia".