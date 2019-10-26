Спалили авто заступника начальника митного поста під Одесою - ЗМІ

У Чорноморську (Одеська обл.) на парковці транспортно-експедиторської компанії "Іллічівськвнєштранс" спалили автомобіль Subaru Tribeca, яким користувався заступник начальника митного поста "Чорноморський" Одеської митниці В'ячеслав Харченко.

Джерело: "Думська", Чорноморський відділ поліції в Одеській області, Українська правда

Деталі: Авто 2008 року випуску, яке згоріло, та яким, за даними ЗМІ, користувався Харченко, належить Олексію Ляховському.

Інформацію про пожежу підтвердили в управлінні Нацполіціі.

"Подія сталася на території автостоянки одного з підприємств міста. До Чорноморського відділу поліції надійшло повідомлення про загоряння транспортного засобу, припаркованого на території підприємства. Встановлюються обставини події", - повідомили правоохоронці.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

На відео, розміщеному у телеграм-каналі Хydessa, видно, як до машини на парковці підходить невідомий з якоюсь ємністю в руках, поливає з неї машину, після чого відбувається займання, а чоловік тікає з місця інциденту. Відповідно до відео, подія сталася 25 жовтня близько 16:00.