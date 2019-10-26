Сожгли авто замначальника таможенного поста под Одессой - СМИ

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Суббота, 26 октября 2019, 14:59

В Черноморске (Одесская обл.) на стоянке транспортно-экспедиторской компании "Ильичевсквнештранс" сожгли автомобиль Subaru Tribeca, которым пользовался замначальника таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Вячеслав Харченко.

Источник: "Думская", Черноморский отдел полиции в Одесской области, Украинская правда 

Детали: Сгоревшее авто 2008 года выпуска, которым по данным СМИ, пользовался Харченко,  принадлежит Алексею Ляховскому. 

Информацию о возгорании подтвердили в управлении Нацполиции.

"Событие произошло на территории автостоянки одного из предприятий города. В Черноморский отдел полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия", - сообщили правоохранители.

Другие подробности инцидента не сообщаются. 

На видео, размещенном в телеграм-канале Хydessa,  видно, как к машине на парковке подходит неизвестный с какой-то емкостью в руках, поливает из нее машину, после чего происходит воспламенение, а мужчина убегает с места инцидента.   Согласно видео, событие произошло 25 октября около 16:00.

 
 
фото - Черноморский отдел полиции в Одесской области

Темы: Одесса таможня полиция


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