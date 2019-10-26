Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сожгли авто замначальника таможенного поста под Одессой - СМИ

Суббота, 26 октября 2019, 14:59

В Черноморске (Одесская обл.) на стоянке транспортно-экспедиторской компании "Ильичевсквнештранс" сожгли автомобиль Subaru Tribeca, которым пользовался замначальника таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Вячеслав Харченко.

Источник: "Думская", Черноморский отдел полиции в Одесской области, Украинская правда 

Детали: Сгоревшее авто 2008 года выпуска, которым по данным СМИ, пользовался Харченко,  принадлежит Алексею Ляховскому. 

Информацию о возгорании подтвердили в управлении Нацполиции.

"Событие произошло на территории автостоянки одного из предприятий города. В Черноморский отдел полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия", - сообщили правоохранители.

Другие подробности инцидента не сообщаются. 

На видео, размещенном в телеграм-канале Хydessa,  видно, как к машине на парковке подходит неизвестный с какой-то емкостью в руках, поливает из нее машину, после чего происходит воспламенение, а мужчина убегает с места инцидента.   Согласно видео, событие произошло 25 октября около 16:00.

 
 
фото - Черноморский отдел полиции в Одесской области

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессатаможняполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: