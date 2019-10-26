У Києві вимагали легалізувати медичний канабіс

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Субота, 26 жовтня 2019, 16:38

У Києві в суботу пройшов "Конопляний марш свободи" за легалізацію медичного канабісу.

Джерело: Громадське, Інтерфакс-Україна

Деталі: Як повідомляє Громадське, до двох сотень учасників маршу зібралися біля Кабінету міністрів, звідки вирушили урядовим кварталом до Верховної Ради.

Організатори закликають Верховну Раду ухвалити відповідний законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. На сьогодні не існує подібного законопроєкту, зареєстрованого в парламенті.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за словами організаторів, мова йде про життєво необхідну допомогу для майже 2 мільйонів пацієнтів, які не можуть отримати ефективне лікування через відсутність відповідних правових гарантій.

Серед них – понад 20 тисяч дітей із фармрезистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, більше ста тисяч паліативних пацієнтів, а також десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.

В акції брали участь громадські організації "Міст", "Ветерани за медичний канабіс", "Афіна. Жінки проти раку", "Студенти за свободу", "Єдиний досвід", "Наркополітика" і ін.

Українська правда
Теми: медицина акції Київ


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