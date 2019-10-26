В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис

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Суббота, 26 октября 2019, 16:38

В Киеве в субботу прошел "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинского каннабиса.

Источник: Громадське, Интерфакс-Украина

Детали: Как сообщает Громадське, до двух сотен участников марша собрались возле Кабинета министров, откуда отправились через правительственный квартал к Верховной Раде.

Организаторы призывают Верховную Раду принять соответствующий законопроект о легализации медицинского каннабиса. На сегодняшний день не существует подобного законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий.

Среди них - более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

Украинская правда
Темы: медицина акции Киев


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