РФ: США не мають права захищати нафтові родовища у Сирії

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Субота, 26 жовтня 2019, 17:29

Міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що американські війська не мають законного права займатися охоронною діяльністю на нафтових родовищах в Сирії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", про це в Міноборони РФ заявили у відповідь на наміри США відправити броньоване підкріплення в східну частину Сирії для захисту нафтових родовищ, контрольованих сирійськими курдами.

Офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков сказав, Вашингтон насправді займається захопленням і утриманням під своїм збройним контролем нафтових полів на сході Сирії, що "є, просто кажучи, міжнародним державним бандитизмом".

Він підкреслив, що "ні в міжнародному праві, ні в самому американському законодавстві, ніде немає і не може бути жодного законного завдання для американських військ з охорони й оборони вуглеводневих покладів Сирії від самої Сирії і її народу".

Міністр оборони США Марк Еспер заявив у п'ятницю, що Вашингтон відправить бронемашини та війська на нафтові родовища у Сирії, аби вони не потрапили до рук бойовиків "Ісламської держави".

Його заява пролунала після того, як президент США раніше цього місяця вивів  близько тисячі військовослужбовців США з північного сходу Сирії. Після чого Туреччина розпочала вторгнення, спрямоване проти сирійських курдів, колишнього союзника США у боротьбі проти "Ісламської держави".

Росія, яка цими днями ввела свою військову поліцію у прикордонні з Туреччиною райони, регулярно наполягала на незаконній присутності американських військ у Сирії.

Теми: Росія США Сирія


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