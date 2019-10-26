РФ: США не имеют права защищать нефтяные месторождения в Сирии

916 просмотров
Суббота, 26 октября 2019, 17:29

Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", об этом в Минобороны РФ заявили в ответ на намерения США отправить бронированное подкрепление в восточную часть Сирии для защиты нефтяных месторождений, контролируемых сирийскими курдами.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что Вашингтон на самом деле занимается захватом и удержанием под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, что "есть, попросту говоря, международным государственным бандитизмом".

Он подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, нигде нет и не может быть никакой законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа".

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что Вашингтон отправит бронемашины и войска на нефтяные месторождения в Сирии, чтобы они не попали в руки боевиков "Исламского государства".

Его заявление прозвучало после того, как президент США ранее в этом месяце вывел около тысячи военнослужащих США с северо-востока Сирии. После этого Турция начала вторжение, направленное против сирийских курдов, бывших союзников США в борьбе против "Исламского государства".

Россия, которая в эти дни ввела свою военную полицию в приграничные с Турцией районы, регулярно настаивала на незаконном присутствии американских войск в Сирии.

Темы: Росcия США Сирия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Освобожденная в США российская шпионка Бутина вернулась в Москву 26 октября 2019, 12:55
Разумков - генсеку Совета Европы: мы готовы к диалогу, но не к компромиссам с совестью 26 октября 2019, 11:40
В РФ отреагировали на ноту протеста МИД относительно "гумконвоя" 26 октября 2019, 05:59
Все новости
Главные новости
Осужденный убил нацгвардейца в поезде – Аброськин
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу
Зеленский в Золотом сказал, встретится ли с участниками "Нет капитуляции": Я же не лох какой-то
Все новости
Фотопроект

Если бы герои мультфильмов попали в современный мир

инновации

33 красивые и полезные вещи, напечатанные 3D-принтером

Опыт

Что и как читают в Японии, Турции, Финляндии, Бразилии и Польше. Почему нам стоит у них поучиться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів