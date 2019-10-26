РФ: США не имеют права защищать нефтяные месторождения в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", об этом в Минобороны РФ заявили в ответ на намерения США отправить бронированное подкрепление в восточную часть Сирии для защиты нефтяных месторождений, контролируемых сирийскими курдами.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что Вашингтон на самом деле занимается захватом и удержанием под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, что "есть, попросту говоря, международным государственным бандитизмом".

Он подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, нигде нет и не может быть никакой законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа".

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что Вашингтон отправит бронемашины и войска на нефтяные месторождения в Сирии, чтобы они не попали в руки боевиков "Исламского государства".

Его заявление прозвучало после того, как президент США ранее в этом месяце вывел около тысячи военнослужащих США с северо-востока Сирии. После этого Турция начала вторжение, направленное против сирийских курдов, бывших союзников США в борьбе против "Исламского государства".

Россия, которая в эти дни ввела свою военную полицию в приграничные с Турцией районы, регулярно настаивала на незаконном присутствии американских войск в Сирии.