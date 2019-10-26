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Уряд соціалістів у Португалії склав присягу на другий термін

Субота, 26 жовтня 2019, 18:14

Уряд лівоцентристської Соціалістичної партії Португалії в суботу склав присягу і розпочав свій другий чотирирічний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Антоніу Кошта залишається у кріслі прем'єр-міністра, Маріо Сентено й надалі буде міністром фінансів, а Аугусто Сантос Сільва — міністром закордонних справ.

В уряді Кошти - 11 чоловіків і 8 жінок. Його ключові пріоритети на наступний термін: зміна клімату, старіння населення країни, рівність і цифровий розвиток.

Соціалісти перемогли на загальних виборах раніше цього місяця, проте їм не вистачило 10 місць для більшості у 230-місному парламенті. Це означає, що їм доведеться вести переговори з іншими партіями для схвалення їхнього законодавства.

Радикальний Лівий блок, який отримав 19 місць, та Комуністична партія із 12 мандатами заявили про свою готовність вести переговори з соціалістами.

Антоніу Кошта прийшов до влади чотири роки тому, пообіцявши скасувати заходи жорсткої економії, введені під час фінансової кризи в Європі, коли Португалія потребувала міжнародної допомоги.

Теми: Португалія
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