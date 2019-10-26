Правительство социалистов в Португалии приняло присягу на второй срок

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Суббота, 26 октября 2019, 18:14

Правительство левоцентристской Социалистической партии Португалии в субботу приняло присягу и начало свой второй четырехлетний срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Антониу Кошта остается в кресле премьер-министра, Марио Сентено и в дальнейшем будет министром финансов, а Аугусто Сантос Сильва - министром иностранных дел.

В правительстве Кошты - 11 мужчин и 8 женщин. Его ключевые приоритеты на следующий срок: изменение климата, старение населения страны, равенство и цифровое развитие.

Социалисты победили на всеобщих выборах ранее в этом месяце, однако им не хватило 10 мест для большинства в 230-местном парламенте. Это означает, что им придется вести переговоры с другими партиями для одобрения их законодательства.

Радикальный Левый блок, получивший 19 мест, и Коммунистическая партия из 12 мандатами заявили о своей готовности вести переговоры с социалистами.

Антониу Кошта пришел к власти четыре года назад, пообещав отменить меры жесткой экономии, введенные во время финансового кризиса в Европе, когда Португалия нуждалась в международной помощи.

Темы: Португалия


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