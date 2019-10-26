У Броварах сталася стрілянина, нападника затримано

У Броварах Київської області після сварки один чоловік поранив іншого, нападника затримано.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції о 3.30 годині від небайдужого свідка. Для з’ясування усіх обставин на місце події одразу прибули наряд поліції охорони та група реагування патрульної поліції.

Дослівно: "Встановлено, що по вул. Грушевського у місті Бровари між місцевими жителями, які були напідпитку, сталася словесна перепалка. Під час сварки один з них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка та поцілив йому у руку.

Хулігана, а ним виявився 31-річний чоловік, поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час огляду місця події поліцейські виявили, вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та набої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".