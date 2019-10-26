У Броварах сталася стрілянина, нападника затримано

9638 переглядів
Субота, 26 жовтня 2019, 18:46

У Броварах Київської області після сварки один чоловік поранив іншого, нападника затримано.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Повідомлення про пораненого чоловіка надійшло до поліції о 3.30 годині від небайдужого свідка. Для з’ясування усіх обставин на  місце події одразу прибули наряд поліції охорони та група реагування патрульної поліції.

Дослівно: "Встановлено, що по вул. Грушевського у місті Бровари між місцевими жителями, які були напідпитку, сталася словесна перепалка. Під час сварки один з них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка та поцілив йому у руку. 

Хулігана, а ним виявився 31-річний чоловік, поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.

 

Під час огляду місця події поліцейські виявили, вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та набої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".

Українська правда
Теми: поліція Київська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Спалили авто заступника начальника митного поста під Одесою - ЗМІ 26 жовтня 2019, 14:59
Запорізьку атомну електростанцію "мінували", порушника затримано 26 жовтня 2019, 11:04
Автомобіль поліції зіткнувся з мікроавтобусом у Миколаєві 26 жовтня 2019, 04:05
Усі новини
Головні новини
Білецький – Зеленському: в Золотому може бути і 10 тисяч людей
Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків
Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву
Бойовики знову порушили "тишу" із забороненої зброї
Усі новини
інновації

33 красиві та корисні речі, надруковані 3D-принтером

соціум

Зробити світ кращим: як проходила презентація фотопроекту ООН

future

Як у майбутньому виглядатимуть офісні працівники