В Броварах произошла стрельба, нападавший задержан

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Суббота, 26 октября 2019, 18:46

В Броварах Киевской области после ссоры один мужчина ранил другого, нападавшего задержали.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию в 3.30 часов от неравнодушного свидетеля. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия сразу прибыли наряд полиции охраны и группа реагирования патрульной полиции.

Дословно: "Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку.

Хулигана, а им оказался 31-летний мужчина, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили, изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда
Темы: полиция Киевская область


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