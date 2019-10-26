Президент призначив екскандидата від "Голосу" заступником постпреда в Криму

Президент Володимир Зеленський призначив координатора громадської організації "КримSОS" Тамілу Ташеву заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.

Джерело: розпорядження президента від 25 жовтня, опубліковане у суботу

Дослівно: "Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим".

Довідка: Таміла Ташева – координатор громадської організації "КримSОS", балотувалася на парламентських виборах від партії "Голос" (26 номер у списку).