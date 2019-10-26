Президент назначил экскандидата от "Голоса" зампостпреда в Крыму
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Суббота, 26 октября 2019, 19:10
Президент Владимир Зеленский назначил координатора общественной организации "КрымSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.
Источник: распоряжение президента от 25 октября, опубликованное в субботу
Дословно: "Назначить Ташеву Тамилу Равилиевну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".
Справка: Тамила Ташева - координатор общественной организации "КрымSОS", баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).
Украинская правда
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