Президент назначил экскандидата от "Голоса" зампостпреда в Крыму

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Суббота, 26 октября 2019, 19:10

Президент Владимир Зеленский назначил координатора общественной организации "КрымSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Источник: распоряжение президента от 25 октября, опубликованное в субботу

Дословно: "Назначить Ташеву Тамилу Равилиевну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".

Справка: Тамила Ташева - координатор общественной организации "КрымSОS", баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).

Украинская правда
Темы: Зеленский Крым


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