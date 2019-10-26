Президент назначил экскандидата от "Голоса" зампостпреда в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил координатора общественной организации "КрымSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Источник: распоряжение президента от 25 октября, опубликованное в субботу

Дословно: "Назначить Ташеву Тамилу Равилиевну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".

Справка: Тамила Ташева - координатор общественной организации "КрымSОS", баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).