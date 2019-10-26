В ніч на неділю українці перейдуть на "зимовий час"

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Субота, 26 жовтня 2019, 20:07

У ніч на 27 жовтня Україна переходить на "зимовий час": о 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Джерело: Українська правда

Деталі: Перехід на "зимовий час" в Україні регулюється постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться у тесті постанови.

Українська правда
Теми: час


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