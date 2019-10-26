В ніч на неділю українці перейдуть на "зимовий час"
Субота, 26 жовтня 2019, 20:07
У ніч на 27 жовтня Україна переходить на "зимовий час": о 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.
Джерело: Українська правда
Деталі: Перехід на "зимовий час" в Україні регулюється постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться у тесті постанови.
Українська правда