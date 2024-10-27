Україна перейшла на "зимовий" час
У ніч на 27 жовтня Україна перейшла на "зимовий" час − о 4.00 стрілки годинника перевели на одну годину назад.
Джерело: постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року
Деталі: Сучасні електронні пристрої - комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони та "розумні" годинники переводять час автоматично.
Для довідки: Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.
Науковці переконані, що перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.
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Чому переведення годинника погана ідея? Пояснює біологиня
Нагадаємо:
- 16 липня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
- Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати цей закон – зокрема, через збільшення витрат електроенергії.
- Водночас у Національній академії наук України підтримали скасування переведення годинників на "літній час".
- Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу кажуть, якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто проти літнього, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.
- Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад.