У ніч на 27 жовтня Україна перейшла на "зимовий" час − о 4.00 стрілки годинника перевели на одну годину назад.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року

Деталі: Сучасні електронні пристрої - комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони та "розумні" годинники переводять час автоматично.

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Для довідки: Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.

Науковці переконані, що перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.

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