В Одесі іноземці влаштували бійку з місцевими: двоє загиблих

В Одесі внаслідок бійки групи іноземців із місцевими мешканцями загинуло двоє людей, іще один перебуває у важкому стані. Іноземців затримали.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "В Одесі поліція затримала групу іноземців, які влаштували бійку з поножовщиною у центрі міста. Від отриманих травм двоє людей померли, ще один – у важкому стані в лікарні. Зловмисникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України".

Деталі: Подія сталася вночі на Грецькій площі. Іноземці розпочали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. Зазначається, що словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з правопорушників дістав з кишені ніж і почав наносити ним удари.

"Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові", - заявили в поліції.

В ході сутички було травмовано трьох людей. Від отриманих поранень двоє з них померли: 28-річний місцевий житель – на місці події, а 21-річний іноземець - у медичному закладі. Ще один постраждалий 30-річний одесит наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

В результаті оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції за гарячими слідами встановили та затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. Їхні дії кваліфіковано як умисне вбивство (ч.2 ст.115), замах на вбивство (ст.15, ч.1 ст.115) та хуліганство (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України).

Усім трьом фігурантам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене законом за вчинене, - довічне позбавлення волі.