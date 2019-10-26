В Одессе иностранцы устроили драку с местными: двое погибших

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Суббота, 26 октября 2019, 20:51

В Одессе в результате драки группы иностранцев с местными жителями погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии. Иностранцев задержали.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "В Одессе полиция задержала группу иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной в центре города. От полученных травм два человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленникам сообщено о подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины".

Детали: Происшествие произошло ночью на Греческой площади. Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Отмечается, что словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары.

"Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - заявили в полиции.

В ходе столкновения были травмированы три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний местный житель - на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в медицинском учреждении. Еще один пострадавший 30-летний одессит сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции по горячим следам установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: Одесса криминал убийство


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