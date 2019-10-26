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Ексзаступнику голови Харківської ОДА повідомили про підозру

Субота, 26 жовтня 2019, 22:37

Прокуратура повідомила про підозру ексзаступнику голови Харківської ОДА у справі про збитки при реконструкції очисних споруд Малоданилівської селищної ради.

Джерело: прокуратура Харківської області

Деталі: Прокуратурою Харківської області повідомлено про підозру колишньому заступнику голови Харківської ОДА (2015-2019 р.р.), який, перебуваючи на посаді директора одного з департаментів адміністрації, вчинив службовий злочин.

Так, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківською ОДА укладено договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн.грн.

При виконанні вказаних робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання, яке не відповідало технічним стандартам, та завищило вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн. грн.

 

Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

Дослівно: "Прокуратурою області встановлено, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.

 

Наразі встановлюються інші службові особи, причетні до розкрадань бюджетних коштів".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють працівники УЗЕ ГУНП в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Харківської області.

Українська правда

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Теми: Харківська областьпрокуратура
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