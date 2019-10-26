Экс-зампредседателя Харьковской ОГА сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю председателя Харьковской ОГА по делу об убытках при реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя Харьковской ОГА (2015-2019 г.г.), который, находясь на должности директора одного из департаментов администрации, совершил служебное преступление.

Так, в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковской ОГА заключен договор с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн.грн.

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. грн.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Дословно: "Прокуратурой области установлено, что к наступлению указанных последствий привели преступные действия директора департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.

Устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств".

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют работники УЗЭ ГУНП в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.