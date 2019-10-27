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Трамп звернувся до Apple з приводу дизайну iPhone

Неділя, 27 жовтня 2019, 00:19
Трамп звернувся до Apple з приводу дизайну iPhone

Президент США Дональд Трамп критично відгукнувся про дизайн нових iPhone.

Джерело: twitter президента США

Звертаючись до керівника компанії Apple Тіма Кука, Трамп написав: "Тімові: кнопка на iPhone була набагато краще, ніж перегортання".

Зазначимо, що нові моделі iPhone поставляються без механічної кнопки "додому" починаючи з 2017 року.

Трамп вже раніше критикував дизайн iPhone. Ще в 2013 році він закликав компанію розробити модель телефона з більшим екраном, щоб краще конкурувати з виробником телефонів Samsung.

"Не можу уявити, що Apple не пропонує iPhone з більшим екраном. Samsung забирає їх бізнес. Стів Джобс перевертається в могилі", - писав тоді Трамп.

Нагадаємо:

  • 10 вересня Apple представила нове покоління iPhone, серію годинників Apple Watch 5, 10.2-дюймовий iPad, сервіси підписки на оригінальні фільми та серіали Apple TV+ та ігри Arcade.

Теми: ТрампСША
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