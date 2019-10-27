Трамп обратился к Apple по поводу дизайна iPhone

Президент США Дональд Трамп критически отозвался о дизайне нового iPhone.

Источник: twitter президента США

Обращаясь к руководителю компании Apple Тиму Куку, Трамп написал: "Тиму: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывания".

Отметим, что новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой" начиная с 2017 года.

Трамп уже ранее критиковал дизайн iPhone. Еще в 2013 году он призвал компанию разработать модель телефона с большим экраном, чтобы лучше конкурировать с компанией Samsung.

"Не могу представить, что Apple не предлагает iPhone с большим экраном. Samsung забирает их бизнес. Стив Джобс переворачивается в могиле ", - писал тогда Трамп.