Трамп обратился к Apple по поводу дизайна iPhone
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Воскресенье, 27 октября 2019, 00:19
Президент США Дональд Трамп критически отозвался о дизайне нового iPhone.
Источник: twitter президента США
Обращаясь к руководителю компании Apple Тиму Куку, Трамп написал: "Тиму: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывания".
Отметим, что новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой" начиная с 2017 года.
Трамп уже ранее критиковал дизайн iPhone. Еще в 2013 году он призвал компанию разработать модель телефона с большим экраном, чтобы лучше конкурировать с компанией Samsung.
"Не могу представить, что Apple не предлагает iPhone с большим экраном. Samsung забирает их бизнес. Стив Джобс переворачивается в могиле ", - писал тогда Трамп.
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