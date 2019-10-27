США перекидає у Сирію бронетехніку

Пентагон перекидає у Сирію броньований транспорт для захисту нафтових родовищ у північно-східній Сирії.

Джерело: міністр оборони Марк Еспер, передає Politico

"Ми зміцнюємо цю позицію. До неї увійдуть деякі механізовані сили", - сказав Еспер, коли його запитали про залишену військову присутність на півночі Сирії.

Еспер не вдавався в подробиці, проте зазначив, що "місія в Сирії залишається тим, з чого почалася місія в Сирії", тобто спрямованою на боротьбу з ІДІЛ.

Як зазначає видання, деякі західні ЗМІ стверджують, що США розгортають танки. Однак під "механізованими силами" американські військові зазвичай мають на увазі як підрозділи, оснащені бойовими машинами Бредлі, так і танками Абрамс. Армійська бригада в Кувейті в свою чергу оснащена обома видами бронетехніки.

Зі слів Еспера також не було ясно, скільки військовослужбовців залишиться на нафтових родовищах або які типи транспортних засобів буде відправлено.

Таким чином, направлення американських військових означатиме, що плани щодо часткового скорочення американського контингенту в країні частково переглянуто.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським військам більше немає сенсу перебувати в Сирії після "швидкої 100-відсоткової перемоги над халіфатом "Ісламської держави".





